Gestionnaire Comptable et Fiscal H/F à Béziers (34)

Formez-vous et devenez Gestionnaire Comptable et Fiscal à l’Afpa de Béziers !

En 6 mois, obtenez un Titre Professionnel de niveau 5 (équivalent BTS, DUT, BAC+2).

➔ LE MÉTIER

Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le gestionnaire comptable et fiscal gère les flux économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement…

➔ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels

Établir et contrôler les déclarations fiscales

Mettre en oeuvre des outils d’analyse et de prévisions de l’activité de l’entreprise

➔ DATES

Du 25/05/2020 au 13/11/2020

➔ PRÉREQUIS

Deux profils sont possibles :

Pour les comptables : formation de niveau 4 (selon nomenclature 2019) en comptabilité. Maîtrise des travaux comptables courants, pratique régulière d’Excel et d’un logiciel de comptabilité.

Pour les débutants : possibilité d’accès à la formation sous condition de validation du CCP1 de Comptable-Assistant ou Comptable-Assistant Sanitaire et Social ou Secrétaire-Comptable.

Pour postuler :

➔ Pour postuler, envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr.

Assistez à une réunion d’informations le 31/03 ou 28/04 à l’Afpa de Béziers.