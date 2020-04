Gestionnaire Comptable Assistant H/F à Balma (31)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 11/05/2020 au 06/11/2020, à Toulouse-Balma et devenez Gestionnaire Comptable et Fiscal H/F !

Et obtenez un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de Gestionnaire comptable et fiscal.

➔ LE MÉTIER

Il manie les chiffres comme personne. Entre indicateurs et tableaux de bord, le comptable-gestionnaire gère les flux économiques avec comme objectif la rentabilité de l’entreprise. Il calcule ainsi les coûts et les marges les plus adaptées, recherche des financements, propose des outils d’aide à la décision d’investissement…

+ d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/comptable-gestionnai-1

➔ PRÉREQUIS

Deux profils sont possibles.

Pour les comptables :

Formation de niveau 4 en comptabilité (Afpa, Éducation nationale, unité d’enseignement DCG…)

Maîtrise des travaux comptables courants, pratique régulière d’Excel et d’un logiciel de comptabilité (Ciel, Sage.…)

Les débutants peuvent accéder à la formation sous condition de validation du CCP 1 de Comptable Assistant ou Comptable assistant sanitaire et social ou Secrétaire Comptable (assur

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.balma@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.