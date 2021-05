Garde d’enfants au domicile des parents à Toulouse (31)

Vous cherchez à compléter vos revenus ? Vous êtes en activité à temps partiel, étudiant(e) ou retraité(e) ? Vous êtes disponibles sur les temps périscolaires (avant ou après l’école) ?

Rejoignez les équipes de l’agence Ema ma nounou à moi, spécialisée dans la garde d’enfant à domicile et présente sur Toulouse depuis plus de dix ans.

Nous recherchons des gardes d’enfants à Toulouse et dans les villes alentours les soirs ou les week-ends.

Nous avons plus de 80 postes à pourvoir pour la rentrée 2021.

Les missions de nos super-nounous :

Assurer le trajet école -crèche /domicile

Proposer des activités afin de stimuler leur créativité.

Les horaires

Les horaires Avant ou après l’école

Vous bénéficiez d’expériences vérifiables dans la garde d’enfant et idéalement d’un véhicule ?

Vous êtes dynamique, souriant(e), motivé(e) et aimez les enfants ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Pour postuler :

N’attendez plus et postulez dès maintenant en envoyant votre CV et lettre de motivation à recrutement.toulouse@ema.family, en nous contactant directement au 05.34.40.40.61 ou sur www.ema.family