Gard : le futur campus Orano Melox veut faire rayonner la filière nucléaire

Pour développer et transmettre son savoir-faire spécifique à la production en milieu nucléaire, l’usine Orano Melox située à Marcoule dans le Gard développe sa propre école des métiers du recyclage. Objectif : accélérer la montée en compétences des nouveaux entrants et optimiser la formation continue. « Nous recrutons des candidats qui possèdent un premier vernis technique, mais ensuite nous devons les former précisément à nos métiers », explique Régis Faure, directeur adjoint de la communication du groupe. Car la technicité des procédés Melox requiert un apprentissage bien particulier dans un environnement qui l’est tout autant : un nouvel arrivant s’entraînera 6 à 9 mois pour être opérationnel, et aura besoin de recevoir des mises à niveaux régulières ainsi que des recyclages d’habilitations.

Le centre de formation s’inscrit dans un plan de modernisation ambitieux, pour lequel l’usine investit au total 84 millions d’euros sur trois ans. Le nouveau campus sortira de terre d’ici fin 2023 à quelques mètres de l’usine, en milieu non-radioactif. « En temps normal, toutes les machines sont enfermées dans des enceintes de confinement. Elles protègent des radiations mais compliquent la maintenance en limitant le mouvement et la durée », explique Régis Faure. Dans l’école, les apprenants pourront s’entrainer sur des répliques de machines sans être exposés au rayonnement, aidés par des outils de réalité augmentée ou virtuelle. Parmi les 800 salariés directs et 500 sous-traitants que compte l’usine, 250 passeront chaque année par le campus pour « découvrir les bonnes pratiques et perfectionner leurs gestes en sécurité ».

De nombreux partenaires locaux

Le dispositif France Relance va participer financièrement à hauteur de 4,6 millions d’euros. Au travers de cet apport, c’est toute la filière nucléaire qui est soutenue. « Le recyclage est inscrit dans la vision énergétique du pays », indique Régis Faure. L’usine recycle du plutonium et de l’uranium appauvri pour en fabriquer un combustible appelé « Mox ». Ce produit final, qui prend la forme de grandes barres métalliques, sert à alimenter la chauffe des centrales nucléaires de France, des Pays-Bas et du Japon. « Or, un gramme de plutonium c’est une TEP, une Tonne-équivalent-pétrole », explique le directeur,. « Pour être plus parlant, cela équivaut à la consommation électrique de toute une famille française pendant un an. D’où l’intérêt essentiel de le recycler ! »

Agnès Pannier-Runacher, ministre de l’Industrie, a exprimé sa volonté d’accompagner ce projet qui participe aux grands enjeux de réindustrialisation, transformation écologique et indépendance énergétique de la France. L’UIMM et la Région Occitanie soutiennent également l’entreprise dont le développement rejaillit sur le territoire. Outre ses partenariats économiques avec les acteurs de l’énergie, Melox a tissé de nombreux liens avec des universités, écoles et CFA locaux. L’usine recrute des profils issus de leurs formations initiales et fait vivre cet écosystème éducatif en proposant alternances et stages. « Nous avons un accord avec les Lycées de Bagnols-sur-Cèze, notamment le Lycée professionnel Sainte-Marie », explique Régis Faure. « Il dispose du label national Process et techniques en milieu sensible qui concerne, entre autres, l’environnement nucléaire. De plus, l’Université des métiers du nucléaire attribue des bourses aux jeunes qui veulent faire carrière dans la filière. Ce sont des emplois d’avenir, et ils sont ouverts à tous ! »

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Orano / Adeline Justamon.