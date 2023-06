Frigoriste H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 05/06/2023 à Béziers et devenez Frigoriste H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

L’obsession du monteur dépanneur ? Ne pas casser la chaîne du froid. Grandes surfaces, laboratoires de transformation alimentaire, entrepôts frigorifiques, usines de production industrielle, chantiers sont ses terrains d’intervention. Là, il installe, contrôle, règle, répare tous les systèmes réfrigérés.

Objectifs de la formation :

– Monter et mettre en service des installations frigorifiques monopostes positives et négatives

– Assurer la maintenance des installations frigorifiques mono-étagées de type monoposte et de climatisation

– Réaliser, sur instruction, l’assemblage et la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est demandé de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).