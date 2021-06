Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique H/F à Alès (30)

Formez-vous durant 7 mois environ, à Alès, du 05/07/2021 au 04/02/2022 et devenez Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de fraiseur/se sur machines conventionnelles et à commande numérique.

Le fraiseur est un ouvrier professionnel qui a en charge l’usinage complet ou partiel d’une pièce métallique ou d’une petite série, sur fraiseuse à commande numérique ou conventionnelle. Il travaille en toute autonomie et est responsable de la qualité de sa production.

PREREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer un CV à recrutement.ales@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).