Formez-vous aux logiciels de réservation AMADEUS & eSEASON H/F à Béziers (34)

Formez-vous aux logiciels de réservation AMADEUS & eSEASON 5 semaines, du 12 octobre 2020 au 23 novembre 2020, à Béziers. Vous obtiendrez une attestation de formation ainsi que le certificat TOSA Digital Skills.

➔ Vous souhaitez « réactualiser » vos connaissances et renouer avec la pratique actuelle pour accéder à un emploi ?

Vous travaillez dans le secteur du commerce (BTS action CO, MUC) ou du tourisme (n’ayant pas eu de formation sur Amadeus) et vous souhaitez trouver un emploi en agence, plateau d’affaires, tour opérateur ou compagnie aérienne ?

Vous êtes salarié du secteur tourisme (accueil, animation, forfaitiste par exemple) et avez besoin de maîtriser Amadeus pour évoluer dans ce secteur ?

N’attendez plus, formez-vous !

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Utiliser de manière professionnelle le logiciel de réservation Amadeus et Amadeus Rail Display

Utiliser de manière professionnelle le logiciel de réservation : eSeason (ex nom : Unicamp)

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/logiciel-de-reservation-amadeus-eseason

➔ PRÉREQUIS

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-professionnalisante/logiciel-de-reservation-amadeus-eseason ➔ PRÉREQUIS Un niveau d’anglais B1 (lire les notes tarifaires en anglais)

Une bonne pratique et un goût pour l’informatique (bonne vitesse au clavier notamment)

Une première connaissance du monde du tourisme semble importante.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.