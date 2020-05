Formation en distanciel (Re)penser et panser le travail pour prévenir et réguler les troubles psychosociaux suite au Covid 19 H/F à Toulouse (31)

Objectifs :

. Apporter des clés favorisant la poursuite du travail dans la confiance et une qualité de relations au sein du collectif, du service

Contenu :

. Les enjeux du travail : aspirations et réalités, quelles visions ?

. Le rôle de l’encadrement : la relation de confiance, le sens de l’action

. L’impact du confinement, les conséquences de la conciliation vie privée/vie pro

. Les risques psychosociaux : stress, violences, souffrance, harcèlement, usure

. Le management d’équipe : les valeurs fédératrices, la motivation, le travail collaboratif

. La communication positive pour gérer les projets et les conflits

Modalités pédagogiques : Séances en visio - Kit de formation - FIches-outils concepts/études de cas/auto-diagnostic/quizz

Rythme proposé : 10 Séances, 2 heures 30 (hebdomadaire

Public visé : Encadrants, Préventeurs, professionnels des Ressources Humaines désireux d’une formation soit en intra ou en inter par petits groupes, soit de manière individualisée, permettant des temps d’intégration et une application pratique à la réalité du terrain.

Pour postuler :

Merci de contacter Martine EJARQUE par téléphone au 05 61 55 32 85

ou par courriel contact@entre-deux31.com Plus d’infos sur entre-deux31.com