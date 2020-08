Formation en distanciel Gestion du stress et sophrologie H/F à Toulouse ( 31)

Objectifs :

. Acquérir des techniques et des outils pour mieux gérer la pression et développer ses propres stratégies anti-stress pour soi et envers son entourage ; renforcer sa santé physique, mentale, émotionnelle

Ce programme répond à une problématique très actuelle : la gestion du stress, le développement de l’intelligence émotionnelle et l’épanouissement par le mieux-être.

Durée : 10 séances de 1h30 (fréquence hebdomadaire) + suivi à 3 mois

Thème/séance :

. Bon et mauvais stress

. Détente et relaxation

. Attention et concentration

. Régulation des émotions

. Affirmation de soi, confiance en soi

. Communication bienveillante

. Gestion du temps

. Transformation positive

. Applications pratiques

Remise Kit de formation : Fiches-outils (concepts, réflexions, quiz) - Enregistrement Audio

Toute personne volontaire, désireuse de s’impliquer dans un parcours riche et unique, soit en petit groupe soit en individuel. Nécessité de disposer de temps entre les séances pour pratiquer des entraînements et travaux personnels

Pour postuler :

Merci de contacter Martine EJARQUE au 05 61 55 32 85 ou par courriel à contact@entre-deux31.com

Plus d’infos sur site entre-deux31.com