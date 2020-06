Formation certifiante Agent de propreté et d’hygiène en apprentissage H/F à Labege (31)

AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE en apprentissage pendant 12 mois

Parce que le respect de l’hygiène est indispensable au quotidien,

Votre compétence mérite d’être reconnue.

Vous aussi devenez acteur de première ligne !

Le programme

L’ environnement de la formation,

Les savoirs de base,

La posture professionnelle,

La préparation à l’examen

L’hygiène et les techniques professionnelles : produits, matériels manuels et mécanisés, gestion des stocks, techniques de nettoyage, les protocoles en crise pandémique ou épidémique

La santé, sécurité au travail, qualité et RSE : l’ergonomie, la démarche qualité, le respect de l’environnement

Les techniques de recherche d’emploi : faire un CV, s’entrainer à passer des entretiens.

Les métiers visés

Agent des services

hospitaliers (ASH),

Agent de nettoyage

Salarié.e, Demandeur.e d’emploi,

Personne en situation de handicap

Motivé.e par le métier, bonne posture professionnelle, sérieux.

Pour postuler :

Informations auprès de Marie BEYSSEN

𝓡𝓮́𝓾𝓷𝓲𝓸𝓷𝓼 𝓭’𝓲𝓷𝓯𝓸𝓻𝓶𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓵𝓮 17 𝓳𝓾𝓲𝓷 2020 𝓪̀ 10h

marie.beyssen@cepfor.com

tél 05 61 39 19 00