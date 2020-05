Formation alternance : Mastère Spécialisé® Manager Amélioration Continue – Supply Chain H/F à Toulouse (31)

Maîtriser les principes fondamentaux de l’amélioration continue et du Lean management

Déployer la politique en mettant en place des plans d’actions et des indicateurs pertinents

Gérer des projets d’amélioration en respectant les budgets et la rentabilité

Accompagner des équipes pluridisciplinaires vers l’entreprise du futur

Maîtriser toutes les étapes de la supply chain (référentiel BASICS)

Conduire un audit logistique et proposer un plan de progrès

Candidats titulaires d’un bac +5 (Ingénieur, M2, titre RNCP niveau 7) ou équivalent, et plus, M1 avec 3 ans d’expérience professionnelle

Diplôme obtenu : BAC+6

Manager de l’amélioration continue (MS), Mastère Spécialisé® enregistré au RNCP au

niveau I

Alternance d’une semaine en centre et de 3 semaines en entreprise

