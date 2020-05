Formation alternance : Mastère Spécialisé® Management de la Sécurité et des Risques Industriels H/F à Toulouse (31)

Conseiller la Direction dans sa stratégie SSE

Piloter l’amélioration continue du système de management SSE

Manager une équipe de responsables et d’animateurs SSE

Évaluer et prévenir les risques SSE

Evaluer la situation de l’entreprise au regard des référentiels et des règlementations

Piloter la conformité et accompagner l’entreprise dans ses démarches de certification

Former et faire adhérer chacun aux politiques de gestion du risque

Candidats titulaires d’un bac +5 (Ingénieur, M2, titre RNCP niveau 7) ou équivalent, et plus, M1 avec 3 ans d’expérience professionnelle

Diplôme obtenu : BAC+6

Manager des risques industriels, Mastère Spécialisé® enregistré au RNCP au

niveau I

Alternance d’une semaine en centre et de 3 semaines en entreprise

Pour postuler :

Campus de Toulouse : Fabienne VILLARD - fvillard@cesi.fr - 05 61 00 38 34

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/mastere-specialise-management-qualite-securite-environnement-option-strategie-540031-2020/