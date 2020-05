Formation alternance : Mastère Spécialisé® Management de Projets de Construction – BIM H/F à Montpellier (34)

Piloter des projets de construction sur l’ensemble du cycle de vie en veillant à l’acceptation technique, économique, juridique et réglementaire, grâce à la maquette numérique et du BIM

Savoir implanter et accompagner la démarche BIM dans une organisation

Appréhender les mutations dans l’organisation de l’entreprise et développer une stratégie de gestion de projet adaptée

Diriger des hommes et des équipes multiculturelles

Candidats titulaires d’un bac +5 (Ingénieur, M2, titre RNCP niveau 7) ou équivalent, et plus, M1 avec 3 ans d’expérience professionnelle

Diplôme obtenu : BAC+6 - Manager de projets de construction (MS), Mastère Spécialisé® enregistré au RNCP au niveau I

Alternance d’une semaine en centre et de 3 semaines en entreprise

Campus de Montpellier : Ameline JOUAN - ajouan@cesi.fr - 04 99 51 28 11

