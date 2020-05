Formation alternance : Mastère Spécialisé® Management Par Projets option Transition Numérique H/F à Toulouse (31)

Constituer et piloter le portefeuille de projets des organisations

Intégrer la dimension humaine et financière dans la stratégie de Management Par Projet de l’entreprise

Piloter des projets complexes en utilisant des méthodes et des approches reconnues (agilité, certifications reconnues ...)

Piloter des portefeuilles de projets contribuant à la transition numérique

Donner les clés pour intégrer les problématiques des DSI et du digital.

Candidats titulaires d’un bac +5 (Ingénieur, M2, titre RNCP niveau 7) ou équivalent, et plus, M1 avec 3 ans d’expérience professionnelle

Diplôme obtenu : BAC+6

Manager de portefeuille de projets (MS), Mastère Spécialisé® enregistré au RNCP au

niveau I

Alternance d’une semaine en centre et de 3 semaines en entreprise

Campus de Toulouse : Mireille MAFFRE - mmaffre@cesi.fr - 05 61 00 38 36

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/mastere-specialise-management-par-projets-option-transition-numerique-2108722-2020/