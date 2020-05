Formation alternance : Mastère Spécialisé® Chef de projet ERP (Enterprise Ressources Planning) H/F à Toulouse (31)

Acquérir la culture autour de l’ERP

Former à la mise en oeuvre globale d’un projet de déploiement d’une suite logicielle ERP

Optimiser durablement et faire évoluer l’ERP

Appréhender les impacts de la transformation digitale et de la gestion de la donnée (BI, Big data, IA, etc.) sur l’ERP

Candidats titulaires d’un bac +5 (Ingénieur, M2, titre RNCP niveau 7) ou équivalent, et plus, M1 avec 3 ans d’expérience professionnelle

Diplôme obtenu : BAC+6 - Chef de projet ERP (progiciels de gestion

intégrée)

Alternance d’une semaine en centre et de 3 semaines en entreprise

Pour postuler :

Campus de Toulouse : Mireille MAFFRE - mmaffre@cesi.fr - 05 61 00 38 36

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/mastere-specialise-chef-de-projet-erp-enterprise-ressources-planning-500626-2020/