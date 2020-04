Formation alternance : Manager en systèmes d’information option sécurité H/F à Montpellier et Toulouse (31)

La transformation numérique impose une évolution des métiers de la gouvernance du système d’information. À la direction de l’ensemble du système d’information et justifiant d’une forte expertise technique, l’architecte des systèmes d’information et de sa sécurité manage les équipes informatiques de l’entreprise et participe à ses décisions stratégiques qu’il décline dans son environnement. Ce manager stratégique est à l’intersection des managers opérationnels métiers (direction, informatique, sécurité, marketing, production, logistique...). Ce chef d’orchestre doit non seulement assurer le pilotage des moyens et des ressources de son portefeuille de projets mais aussi garantir une accessibilité optimale aux données, en veillant à la haute sécurisation du SI.

Titulaire d’un bac +2 en informatique (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +3/4 en informatique (ou d’un niveau 6 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +5

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Coralie PIOT - cpiot@cesi.fr - 05 61 00 38 06

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/manager-en-systemes-d-information-option-securite-2169032-2020/