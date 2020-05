Formation alternance : Manager du développement des Ressources Humaines H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Ce manager est la dimension stratégique de la fonction RH dans l’entreprise, à court comme à moyen terme. Il est le moteur de la transformation sociale au sein des grands groupes et des grosses PME. Son rôle consiste souvent à concevoir et piloter des projets RH transversaux dans le cadre de l’évolution naturelle de l’entreprise ou de sa transformation.

Cet expert coordonne des groupes pluridisciplinaires composés notamment de managers opérationnels. Il est à l’initiative des grands chantiers RH du moment : qualité de vie au travail, GPEC et management par les compétences, SIRH et Big Data, marque employeur.

Titulaire d’un bac +2 en RH de préférence (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +3/4 en RH de préférence (ou d’un niveau 6 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +5

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

