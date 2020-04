Formation alternance : Gestionnaire en maintenance et support informatique H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Véritable technicien, il assure l’installation, le déploiement, la configuration, la maintenance des postes utilisateurs et garantit le bon fonctionnement du parc informatique, téléphonique et numérique de l’entreprise. Il permet l’accès aux ressources informatiques et numériques et aux services réseaux de l’entreprise. La transformation numérique lui impose d’accompagner les utilisateurs dans ces changements de pratiques et ils sont nombreux : développement des réseaux sociaux, arrivée des Wiki, travail à distance dans le respect des principes de sécurité, utilisation des tablettes, synchronisation des smartphones... Il contribue à l’évolution du parc informatique en opérant une veille technologique active qui lui permette de proposer des solutions adaptées et les plus pérennes possibles.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +2

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Coralie DELATTRE - cdelattre@cesi.fr - 05 61 00 38 35

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/gestionnaire-en-maintenance-et-support-informatique-2169019-2020/