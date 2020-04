Formation alternance : Développeur web H/F à Toulouse (31)

Le développeur web est un concepteur/réalisateur de solutions web à destination des clients et prospects de l’entreprise (site vitrine et/ou marchand, blogs, réseaux sociaux), mais également pour sa communication interne (intranet, e-newsletter). À la fois créatif et technique, il conçoit, développe des sites web et produit les contenus nécessaires à l’illustration, au contenu et la performance de ces sites. Il organise, au sein de l’interface web, des applications plurimédia afin de permettre aux utilisateurs de naviguer aisément et efficacement d’un contenu à l’autre, dans un souci permanent d’ergonomie optimisée. Ces solutions web, présentées sous divers supports, peuvent associer différents composants et médias (texte, vidéo, animations, son, etc.).

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +2

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaines par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Toulouse : Elodie JUNQUA - ejunqua@cesi.fr - 05 61 00 38 13

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/developpeur-web-2169015-2020/