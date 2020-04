Formation alternance : Développeur informatique H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Le développeur informatique est spécialisé en conception et développement d’applications pour les différents supports de l’entreprise (PC, smartphone / tablette, web). Il conçoit et développe celles-ci au sein d’une équipe projet à partir du cahier des charges clients qu’il analyse et formalise pour proposer les solutions logicielles adéquates. Il exerce également un rôle de facilitateur des applications informatiques auprès des utilisateurs.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +2

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Elodie JUNQUA - ejunqua@cesi.fr - 05 61 00 38 13

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/developpeur-informatique-2169022-2020/