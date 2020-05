Formation alternance : Bachelor Responsable qualité sécurité environnement H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Viser le métier de responsable QSE, c’est faire le choix d’une fonction stratégique pour la performance globale de l’entreprise. Une fonction qui se généralise dans les grands Groupes et se développe de plus en plus dans les PME. Le responsable QSE met en place, coordonne et optimise les systèmes QSE, au regard des besoins des clients de l’entreprise, des exigences de la loi et la sécurité des collaborateurs. Il définit et anime la démarche d’intégration des systèmes de management QSE dans le cadre d’une approche globale. Le management transversal par les risques, exigé par les nouvelles normes, lui permet de devenir acteur du changement permanent de son entreprise et d’en appréhender les enjeux à tous les niveaux.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +2 professionnel ou technique de préférence (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 1 an

Selon profil du candidat, parcours possible en 2 ans

Diplôme obtenu : bac +3

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/bachelor-responsable-qualite-securite-environnement-2169024-2020/