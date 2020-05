Formation alternance : Bachelor Responsable performance industrielle H/F à Montpellier et Toulouse (31)

L’amélioration de la productivité et de la rentabilité de chaque industriel ayant déployé les démarches d’excellence opérationnelle sont désormais clairement mesurables et mesurées. En assurant la transition des modèles managériaux au sein de l’industrie du futur, le porteur de ces démarches est le maillon central qui permet d’atteindre et de maintenir cette performance durable. Avec cette vision globale, chaque responsable en performance industrielle permet de résoudre les problèmes de façon plus collaborative, afin d’améliorer en continu la performance de l’usine. Par le déploiement de méthodes et d’outils, il va permettre d’atteindre des gains qui vont principalement porter sur l’amélioration de la qualité et sur la diminution des risques d’erreurs.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +2 professionnel ou technique de préférence (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 1 an

Selon profil du candidat, parcours possible en 2 ans

Diplôme obtenu : bac +3

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

