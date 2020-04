Formation alternance : Bachelor Responsable en ingénierie systèmes et réseaux H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Dans le contexte actuel d’explosion quantitative des données numériques, et le besoin de réactivité des ressources nécessaires en interne ou externe (Cloud), le responsable en ingénierie systèmes et réseaux saura choisir avec discernement et avec le recul nécessaire des architectures performantes, solides, évolutives et sécurisées. De plus, il saura mettre en œuvre les solutions aux problématiques techniques de demain avec toute la rigueur d’un vrai manager de projets. Armé des outils de gestion de projet et de management, il saura mener à bien les différentes évolutions du SI en respectant les contraintes coûts, délais et qualité à tous les niveaux…

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +2 en informatique (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 1 an

Selon profil du candidat, parcours possible en 2 ans

Diplôme obtenu : bac +3

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaines par mois en entreprise.

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Elodie JUNQUA - ejunqua@cesi.fr - 05 61 00 38 13

