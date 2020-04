Formation alternance : Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Créer des applications ergonomiques, fiables et fonctionnelles qui permettent d’accroître la performance et la réactivité de l’entreprise, tel est le défi du responsable en ingénierie des logiciels. Développeur qui sait écouter, analyser et rédiger les besoins, il maîtrise la conception de l’architecture logicielle et les outils de développement. Véritable expert technique, il est garant de la pérennité et de l’évolution des solutions proposées. Pour tenir les délais, les coûts et la qualité sur toutes les actions, il saura animer l’équipe de développeurs de façon dynamique dans un esprit d’agilité. Sa planification sera adaptée et composée d’itérations courtes suivant les retours clients. Car son objectif premier reste bien la satisfaction client.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +2 en informatique (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 1 an

Selon profil du candidat, parcours possible en 2 ans

Diplôme obtenu : bac +3

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Elodie JUNQUA - ejunqua@cesi.fr - 05 61 00 38 13

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/bachelor-responsable-en-ingenierie-des-logiciels-2169021-2020/