Formation alternance : Bachelor Responsable Ressources Humaine H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Le responsable RH, interface entre la direction, les managers et l’ensemble des salariés, est un cadre de terrain travaillant la gestion individuelle et collective des RH. Dans un contexte de changement permanent, il accompagne l’entreprise dans sa recherche de performance, de compétitivité et d’amélioration continue, en recrutant les talents de demain, en favorisant le développement des compétences. Sa connaissance de l’entreprise et de ses métiers en font un pilote des évolutions de l’entreprise et de la transformation des organisations. L’introduction d’outils digitaux dans la fonction RH lui permet d’apporter une réponse rapide et concrète aux salariés ; elle favorise l’intégration des nouveaux collaborateurs et le dialogue social par la fiabilité des données.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +2 professionnel ou technique en RH de préférence (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 1 an

Selon profil du candidat, parcours possible en 2 ans

Diplôme obtenu : bac +3

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/bachelor-responsable-ressources-humaines-2169017-2020/