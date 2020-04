Formation alternance : Bachelor Chef de projet communication digitale H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Le chef de projet communication digitale définit la stratégie digitale de l’entreprise, grâce à sa culture web marketing et commerciale ainsi que par sa maîtrise des techniques du digital. Il coordonne les équipes et les différents projets pour mettre en œuvre le plan de communication digitale dans le cadre de la stratégie marketing globale de l’entreprise.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 3 ans

Titulaire d’un bac +2 en communication, multimédia ou numérique de préférence (ou d’un niveau 5 équivalent) : parcours en 1 an

Selon profil du candidat, parcours possible en 2 ans

Diplôme obtenu : bac +3

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Elodie JUNQUA - ejunqua@cesi.fr - 05 61 00 38 13

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/bachelor-chef-de-projet-communication-digitale-2169029-2020/