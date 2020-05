Formation alternance : Assistant Ressources Humaines H/F à Toulouse (31)

La fonction d’assistant.e RH est très polyvalente : elle nécessite des connaissances et des compétences qui devront être adaptées en fonction des différentes organisations d’entreprises.

Elle contribue au bon équilibre des relations en interne et participe au maintien ou à la création d’un climat social apaisé, grâce à sa proximité avec les différents acteurs de l’entreprise.

L’assistant.e RH est en charge de la gestion administrative du personnel et de la gestion de tout ou partie de la paie ; il intervient également sur le processus de recrutement des collaborateurs mais aussi dans le cadre du développement de leurs compétences à travers la formation par exemple, ou la mise en place d’outils de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +2

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Toulouse : Valérie TORNES - vtornes@cesi.fr - 05 61 00 38 25

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/assistant-ressources-humaines-2169025-2020/