Formation alternance : Animateur qualité sécurité environnement H/F à Toulouse (31)

Viser le métier d’animateur QSE, c’est faire le choix d’une fonction d’animation opérationnelle transverse dans une entreprise. Avec l’arrivée des nouvelles normes de management QSE basées sur la même structure HLS, de plus en plus d’entreprises vont intégrer leurs systèmes de management. La mission d’animation va donc devenir incontournable pour faire vivre les exigences des trois domaines ensemble et les faire respecter. Sous la responsabilité de la direction ou du responsable QSE suivant la structure de l’entreprise, l’AQSE veille à la satisfaction des clients, au respect de la réglementation en matière de sécurité et d’environnement. Homme ou femme de terrain, il participe à l’amélioration de la qualité produit, des conditions de travail et à la réduction des impacts environnementaux.

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4 équivalent) : parcours en 2 ans

Selon profil du candidat, parcours possible en 1 an

Diplôme obtenu : bac +2

En moyenne, la formation est organisée selon un rythme d’une semaine par mois à CESI et trois semaine par mois en entreprise.

Pour postuler :

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/animateur-qualite-securite-environnement-2169020-2020/