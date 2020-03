Formation à distance : la Région Occitanie montre l’exemple

D’un côté des demandeurs d’emploi engagés dans une formation avant l’épidémie de Covid-19. De l’autre, des salariés en chômage partiel. Deux cibles aujourd’hui privilégiées par la Région Occitanie, qui « souhaite que chacun puisse bénéficier d’un soutien adapté et ne soit pas laissé sans solution », a déclaré sa présidente, Carole Delga. Pour aider les premiers à poursuivre leur cursus à distance et les seconds à profiter du contexte pour monter en compétences, plusieurs actions viennent en effet d’être lancées.

Pour assurer le redémarrage de l’activité économique

« La Région a déployé dès 2018 un réseau performant dédié à la diffusion de formations à distance qui offre à chaque demandeur d’emploi, l’accès à une diversité de formations dans des secteurs qui recrutent », rappelle la collectivité dans un communiqué. « Alors que les mesures nationales de restriction de déplacement pour enrayer l’épidémie de Covid-19 conduisent de nombreux organismes à suspendre leurs sessions de formation en présentiel, la Région renforce et élargit l’accès à sa plateforme de formation à distance Occitanie e-formation. » En plus des organismes déjà équipés et qui s’organisent actuellement pour poursuivre leurs cours, ceux qui ne sont pas outillés peuvent donc désormais bénéficier de la plateforme. Ils seraient déjà plusieurs dizaines à en avoir fait la demande.

« La Région Occitanie a été sollicitée par le ministère du Travail afin d’ouvrir sa plateforme à d’autres Régions françaises », informe également le communiqué. « Les discussions sont en cours notamment avec les Régions Bretagne, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Guadeloupe et la Réunion qui ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour cette initiative. L’objectif étant de permettre aux Régions qui le souhaitent d’accéder à cet outil et d’y partager leur propre catalogue de formations à destination des demandeurs d’emploi. »

Autre action, à destination cette fois des salariés soumis au chômage partiel, le plan « Former plutôt que licencier ». « Le principe : donner l’opportunité aux entreprises de renforcer les compétences de leurs salariés dans cette période de baisse d’activité en s’inscrivant dans un plan de formation et ainsi de favoriser le maintien des emplois. La Région abondera son budget dédié aux Opérateurs de compétences (Opco) afin de financer les coûts de formation des salariés. » Une enveloppe de 4 millions d’euros devrait être consacrée à la prise en charge de ces actions qui devront évidemment se dérouler elles aussi à distance.

Des solutions et des moyens engagés en anticipation de la reprise. « C’est en continuant de former aujourd’hui que nous assurerons les conditions de redémarrage de l’activité économique de notre territoire demain », estime Carole Delga.

Ingrid Lemelle