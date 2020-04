Formation à distance Google Analytics (2 jours) H/F à Toulouse (31)

Formation à distance sur 2 jours, pour être rapidement opérationnel avec Google Analytics.

Cette formation vous permettra de découvrir, d’approfondir et de maîtriser les fonctionnalités de cet outil.

Formation concrète, vous créerez votre propre compte Google Analytics et mettrez en place tout au long de la formation les outils et paramètres qui vous permettront d’analyser les données de votre site.

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’utiliser pleinement Google Analytics, de le paramétrer en fonction de vos attentes sur votre site Internet et de pouvoir analyser les données qui en découlent.

Vous saurez quelles actions marketing mettre en place afin de réaliser vos objectifs et augmenter vos taux de conversions.

Public concerné :

Responsable digital, marketing ou commercial.

Toute personne ayant en charge le suivi d’un site Internet.

Pour postuler :

Peries Consulting

Tél : 09 79 94 25 20 - contact@periesConsult.com

Infos sur cette formation : https://www.periesconsult.com/formation/google-analytics/formation-google-analytics-essentiels.php

Organisme de formation datadocké.

Modalités de prise en charge au titre de la formation professionnelle sur notre site : www.periesconsult.com