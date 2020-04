Formation à distance Google Ads (AdWords) (2 jours) H/F à Toulouse (31)

Formation à distance sur 2 jours.

Devenez autonome dans la création, la gestion et l’optimisation de vos campagnes Google Ads (AdWords)

Cette formation vous apprend également à optimiser vos budgets publicitaires et calculer vos retours sur investissement.

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place, paramétrer et suivre des campagnes publicitaires Google Ads, principalement sur le réseau de recherche (Search).

Vous serez en mesure d’optimiser les budgets publicitaires alloués, d’analyser les résultats et calculer les retours sur investissement.

Public concerné :

Responsable digital, marketing ou commercial.

Toute personne souhaitant mettre en place des campagnes Google Ads

Pour postuler :

Peries Consulting

Tél : 09 79 94 25 20 - contact@periesConsult.com

Infos sur cette formation : https://www.periesconsult.com/formation/google-ads/formation-google-ads-essentiels.php

Organisme de formation datadocké.

Modalités de prise en charge au titre de la formation professionnelle sur notre site : www.periesconsult.com