Formation Python à distance - Juin 2020 H/F à distance (31)

La formation a pour objectif l’apprentissage de la programmation Python et des bases de données non relationnelles et la création d’application web avec le framework DJANGO.

Aucun diplôme n’est demandé.

Il est souhaitable d’avoir une connaissance en programmation informatique et de pouvoir utiliser une documentation technique en anglais.

Pour postuler :

Déposer un dossier de candidature en ligne sur https://candidatures.ldnr.fr

ou nous contacter par mail en suivant formation@ldnr.fr

Une fiche descriptive de la formation est accessible sur notre site web https://www.ldnr.fr/formation/competences-python-session-2020/