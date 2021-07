Formation Parcours Cadre en Management et Gestion d’Entreprise H/F à Toulouse (31)

Formation à distance avec regroupements à Toulouse, du 14 septembre 2021 au 8 février 2022 dont 7 semaines de mission en entreprise.

Au cours de cette formation, vous développerez les aptitudes et les compétences suivantes :

• Encadrer et animer une équipe

• Organiser et assurer le fonctionnement d’une unité

• Assurer la gestion de production des biens/services

• Mettre en œuvre le plan marketing, la stratégie de communication et de communication digitale

• Mettre en œuvre l’action commerciale

• Gérer la qualité

• Contrôler l’activité comptable

• Analyser les coûts de revient, optimiser la rentabilité de l’entreprise

• Assurer la gestion financière

Public :

• Cadres en recherche d’emploi et en reconversion

• Salariés souhaitant monter en compétences pour une évolution professionnelle

• Dirigeants et futurs dirigeants d’entreprise

• Conjoints collaborateur

Financement : cette formation est financée par la Région Occitanie et Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi.

Pour postuler :

Pour en savoir plus ou accéder au dossier de candidature : https://formation.bgeso.fr/produit/parcours-cadre-en-management-et-gestion-dentreprise

Ou contactez nous au 05 61 61 45 10 ou formationbgeso@creer.fr

Référente pédagogique : Cécile BIROCHAU

Référente administrative : Cendrine LAMY