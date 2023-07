À la recherche d’une carrière alliant technicité et relationnel ? Devenez un négociateur technico-commercial et excellez dans l’art de la vente ! C’est une formation d’une durée de 9 mois dont 2 mois et demi de stage en entreprise.

Avec votre expertise technique et votre capacité à comprendre les besoins des clients, vous pouvez créer des solutions sur mesure et construire des partenariats solides. Relevez les défis passionnants de l’industrie en constante évolution, développez votre réseau professionnel !

Les objectifs pédagogiques de la formation sont les suivants :

– Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini

– Prospecter et négocier une proposition commerciale

– Préparer et passer le titre professionnel « Négociateur·rice technico-commercial·e »

Pour obtenir plus d’informations sur cette formation, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant à nos réunions d’information. C’est l’occasion de découvrir tous les détails et avantages de cette formation de Négociateur·trice Technico-Commercial·e. Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien : https://formation.bgeso.fr/reunion-information

Pour postuler :

BGE Sud Ouest Formation

64, Boulevard Silvio Trentin

31200 Toulouse

05 61 61 45 10

formationbgeso@creer.fr