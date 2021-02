Formation DÉCLIC du Programme régional de formation Occitanie H/F à Montpellier (34)

N’hésite pas à nous contacter si tu as entre 16 et 17 ans, tu es concerné par l’obligation de formation

DéCLIC est fait pour toi : 300 heures de formation, une tablette numérique mise à disposition puis offerte, la prise en charge des repas et surtout un projet d’avenir en poche....toi aussi si tu peux rejoindre notre team DÉCLIC 2021 comme Melvyn, Lorenzo, Jonathan,Jihane, Soumiya, Enzo, Kerian, Samuel, Imène, Sakhib, Diego, Clément, Mohamed, Jade, Karim, Lina, Mathias, Nicolas, Yassine

Tous sont aujourd’hui plus que satisfaits d’avoir repris confiance en eux et en leur avenir professionnel.

Si toi aussi tu es partant, rejoins vite notre team 2021

Inscription en cours.

Jeunes entre 16 et 17 ans sans diplôme ni qualification, ni en emploi ni en formation

Pour postuler :

Nous contacter :

0950008703 ou 0749958623

resurgences34.declic@gmail.com

16 rue Charles Bonaparte 34080 Montpellier