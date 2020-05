Formation Continue : Responsable qualité sécurité environnement H/F à Montpellier et Toulouse (31)

La fonction de responsable QSE s’impose naturellement comme garante de la stratégie de l’entreprise en matière de satisfaction clients, d’optimisation des conditions de travail et de gestion de l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement. Outre la mise en œuvre des systèmes de management QSE au regard des attentes client et des exigences réglementaires, le responsable QSE doit désormais prendre en compte toutes les parties prenantes (politiques, économiques, sociales, concurrentielles…) qui font l’environnement de l’entreprise. Le management transversal par les risques, exigé par les nouvelles normes, lui permet de devenir un acteur permanent du changement de son entreprise et d’en appréhender les enjeux à tous les niveaux.

Etre titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 équivalent) avec une expérience professionnelle de 3 ans

Diplôme obtenu : Responsable qualité sécurité environnement,

titre enregistré au RNCP au niveau 6

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/responsable-qualite-securite-environnement-599140-2020/