Formation Continue : Responsable en management d’unité et de projet – ARCadre H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Dans un environnement que le numérique a rendu plus agile et plus horizontal, le manager est amené à repenser son rapport au temps, à son équipe et à l’information. Parallèlement, les organisations se libèrent, donnant au collaborateur de plus en plus de responsabilités au sein de structures toujours plus autonomes, laissant parfois à penser que les jours du manager sont comptés ! Dans ce contexte, le collaborateur a plus que jamais besoin du soutien de son manager pour donner du sens et construire les repères nécessaires à l’efficacité de ses actions. C’est pourquoi, le parcours ARCadre permet aux managers opérationnels de faire évoluer leurs pratiques vers un mode de relations et de management plus collaboratif.

Etre titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 équivalent) avec une expérience professionnelle de 3 ans

ou

Avoir une expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans dans une fonction d’encadrement hiérarchique ou transversal

Diplôme obtenu : Responsable en management d’unité et de projet, titre enregistré au RNCP au niveau 6

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Mélissa JODAR - mjodar@cesi.fr - 04 99 51 21 39

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/responsable-en-management-d-unite-et-de-projet-arcadre-114255-2020/