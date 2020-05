Formation Continue : Responsable en ingénierie systèmes et réseaux H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Dans le contexte actuel de forte croissance des données numériques et du besoin croissant de réactivité, le chef de projet systèmes et réseaux choisit avec discernement et recul des architectures performantes, solides, évolutives et sécurisées. En tant qu’administrateur système et réseaux, il met en œuvre les solutions aux problématiques techniques de demain avec toute la rigueur d’un vrai manager de projet.

Armé des outils de gestion de management, il mène à bien les différentes évolutions du SI en respectant les contraintes de qualité, de coûts et de délais.

Etre titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 équivalent) en informatique avec une expérience professionnelle de 3 ans dans une fonction liée à l’administration et l’ingénierie des systèmes et réseaux

Diplôme obtenu : Responsable en ingénierie systèmes et réseaux, titre enregistré au RNCP au niveau 6

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

