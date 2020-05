Formation Continue : Responsable Performance industrielle H/F à Montpellier et Toulouse (31)

L’amélioration de la performance industrielle et de la rentabilité de chaque industriel est désormais mesurable et mesurée. Le développement de modèles managériaux plus collaboratifs au sein de l’industrie du futur, associé à la modernisation des outils de production, permet à chaque responsable performance industrielle d’être porteur des démarches globales d’excellence opérationnelle. Il met en place une organisation qui facilite la mise en œuvre des décisions prises au plus près du terrain, pour ne manquer aucune opportunité. Par le déploiement des méthodes et des outils adaptés, le responsable performance industriel permet d’atteindre des gains d’amélioration de la qualité et de diminution des risques.

Etre titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 équivalent) avec une expérience professionnelle de 3 ans

Diplôme obtenu : Responsable performance industrielle, titre enregistré au RNCP au niveau 6

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession.

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Mélissa JODAR - mjodar@cesi.fr - 04 99 51 21 39

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/responsable-performance-industrielle-1617254-2020/