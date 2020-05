Formation Continue : Manager en systèmes d’information H/F à Montpellier et Toulouse (31)

La révolution numérique a bouleversé le secteur de l’informatique. Cette mutation engendre une évolution des métiers de la gouvernance du système d’information. Le directeur des SI est un manager de projets stratégiques ayant une compréhension fine des enjeux et des impacts liés aux nouvelles technologies de l’information. Véritable chef d’orchestre, il assure le pilotage des moyens et des ressources de son portefeuille de projets tout en garantissant une accessibilité optimale aux données. Il veille à la haute sécurisation de son SI. Ce manager en système d’information est innovant. Il maîtrise les outils technologiques et les techniques de communication et trouve désormais sa place au sein du comité exécutif de son entreprise.

Etre titulaire d’un bac +3/4 (ou d’un titre de niveau 6 équivalent) en informatique avec une expérience professionnelle de 4 ans en informatique

Diplôme obtenu : Manager en systèmes d’information, titre

enregistré au RNCP au niveau 7

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Marie CAPOEN - mcapoen@cesi.fr - 04 99 51 28 13

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/manager-en-systemes-d-information-1226232-2020/