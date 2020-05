Formation Continue : Manager de proximité H/F à Montpellier et Toulouse (31)

Rarement impliqué dans les décisions de l’entreprise, le manager de proximité est pourtant celui qui doit les porter auprès de son équipe et en assumer les impacts quotidiens. C’est dans ce paradoxe que réside l’importance du positionnement du manager de proximité. Son expertise technique est souvent une source de légitimité immédiate mais elle s’avère insuffisante à moyen terme. C’est pourquoi le manager de proximité doit être accompagné afin de la dépasser et ainsi développer des capacités de communication, d’organisation et de pilotage qui lui apporteront une légitimité nouvelle auprès de son équipe et de sa hiérarchie. Le parcours manager de proximité a été conçu pour faciliter le passage du statut de technicien à celui de manager de premier niveau.

Etre titulaire d’un bac (ou d’un titre de niveau 4 équivalent) avec une expérience professionnelle de 2 ans

ou

Avoir une expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans dans une fonction d’animation d’équipe

Diplôme obtenu : Manager de proximité, titre enregistré au

RNCP au niveau 5

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Mélissa JODAR - mjodar@cesi.fr - 04 99 51 21 39

Campus de Toulouse : Pascale BORDERIE - pborderie@cesi.fr - 05 61 00 38 07

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/manager-de-proximite-351790-2020/