Formation Continue : Chef de projet en informatique H/F à Toulouse (31)

Le chef de projet informatique est l’un des acteurs incontournables de la transformation digitale de l’entreprise. Il assure le management des projets d’évolution des flux numériques. Garant du déploiement de la stratégie de l’entreprise, il apporte son expertise IT. Sa veille active sur les technologies et les méthodes lui permet d’élaborer des scénarii pour atteindre ses objectifs clients. Il identifie les risques des projets et garantit la réussite de ceux-ci à travers les trois critères essentiels que sont le coût, la qualité et le délai. Manager agile, il pilote le projet, veille à la réalisation des tâches, gère les éventuels impondérables, tout en se préoccupant des impacts liés au changement.

Etre titulaire d’un bac +2 (ou d’un titre de niveau 5 équivalent) en informatique avec une expérience professionnelle de 3 ans au sein d’un service informatique

Diplôme obtenu : Chef de projet en informatique, titre enregistré au RNCP au niveau 6

La formation est organisée selon un rythme de 3 jours par mois environ à CESI complétés par des apports en distanciel en intersession.

