Formation Conseiller Commercial H/F à Rodez (12)

Devenez Conseiller Commercial !

Votre mission sera de prospecter des entreprises et des particuliers pour développer votre portefeuille client et le chiffre d’affaires de l’entreprise. Vous aurez des objectifs de résultats. Pour cela, vous devrez prospecter le client jusqu’à l’acte de vente, préparer le devis ou le bon de commande et assurer un contact direct et durable avec le client une fois la vente réalisée.

Suite à cette formation, vous pourrez prétendre aux postes suivants : Conseillè-re commercial-e, Attaché-e commercial-e, Commercial-e, Prospecteur-rice commercial-e, Chef de vente.

Formation diplômante à Rodez du 27 octobre 2020 au 26 mars 2021

Public : Demandeurs d’emploi, Personnes en reconversion, Salariés ayant un fort intérêt pour la vente et le commercial

Pré-requis :

* Niveau V (CAP-BEP) validé et 3 ans d’expérience professionnelle en achat / vente ou Niveau IV (Bac) validé avec 1 an d’expérience en achat / vente

* Avoir un fort intérêt pour la relation client ainsi qu’un projet professionnel validé dans le domaine commercial, aisance de contact, bonne élocution, bonne présentation

* Maîtrise de la langue française écrite et orale, capacité rédactionnelle, savoir utiliser un ordinateur

Pour postuler :

BGE Aveyron

Coordinateur-rices pédagogiques : Fabien KALA et Cécile BIROCHAU

18 av Jean Monnet

12000 RODEZ

05 65 73 11 01

bge12@creer.fr

www.formation.bgeso.fr