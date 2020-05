Spécialiste depuis plus de 15 ans dans le développement des compétences et l’optimisation des organismes professionnels, l’entreprise MARIJUL RH propose la formation certifiante « Conseil et accompagnement à l’élaboration du projet professionnel ».

Programme de formation en 4 modules :

La posture de conseil et accompagnement

Co-élaboration du projet professionnel de la personne accompagnée

Le soutien au projet professionnel de la personne accompagnée

Animation de groupe en présentiel ou d’une communauté virtuelle

Modalités de la formation

Modalités de la formation Formation de 16 jours (112 heures) répartis sur 4 mois (1 session/mois, intersessions de 3 semaines)

Prochaine session : Début 2021

Pré-requis : Niveau III / Bac+2

Coût : 2800€

Cette formation s’adresse :

aux personnes en reconversion qui souhaitent s’orienter dans le conseil et l’accompagnement à l’élaboration du projet profes-sionnel,

aux professionnels déjà en poste qui souhaitent acquérir une certification professionnelle dans leur domaine d’expertise

Pour postuler :

Centre de formation

MARIJUL RH

www.marijul.com

05 82 84 15 20

contact@marijul.com

150 rue de la découverte

31670 Labège