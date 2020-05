Formation Apprentissage : Cycle ingénieur-e – Spécialité BTP H/F à Montpellier (34)

Les bâtiments du futur sont marqués des sceaux du numérique et de l’écologie. La transition énergétique s’impose à tous. L’internet des objets contribue à connecter les édifices. Et la construction permet, grâce au BIM (ou maquette numérique), d’intégrer, dès l’origine, l’ensemble des parties prenantes au service de la performance globale. Dans ce nouveau contexte, les futurs ingénieur-e-s BTP de CESI doivent être capables d’organiser, de coordonner, de diriger des études, la préparation et l’exécution de projets.

Être titulaire d’un bac +2 : DUT Génie Civil, BTS Bâtiment, Travaux Publics, Études et Économie de la Construction, Construction métallique ou équivalent.

Être âgé(e) de moins de 30 ans (sauf dérogation prévue par la loi).

Être sélectionné(e) par le processus d’admission (Concours commun SCEI)

Diplôme obtenu : Bac +5

Pour postuler :

Campus de Montpellier : Ameline JOUAN - ajouan@cesi.fr - 04 99 51 28 11

Programme de la formation : https://catalogue.cesi.fr/cycle-ingenieur-e-specialite-btp-2019168-2020/