Formateur pour Adulte H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 13/06/2022 à Perpignan-Rivesaltes et devenez Formateur pour Adulte H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Le métier :

Pour mettre sur pied une formation, être bon dans son domaine ne suffit pas, encore faut-il être capable de transmettre ses connaissances. C’est le cas de tout formateur professionnel, formatrice professionnelle d’adultes qui manie aussi bien les concepts de l’ingénierie pédagogique que les théories de l’apprentissage des adultes.

Objectifs de la formation :

Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques

Construire des parcours individualisés et accompagner les apprenants

Prérequis :

En communication orale et écrite : bonne maîtrise du français (expression orale, rédaction et compréhension de textes).

En bureautique : utiliser les fonctions courantes d’un traitement de texte et d’internet.

En mathématiques : comprendre et utiliser les pourcentages, utiliser les 4 opérations, la règle de trois, les proportions.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).