Formateur Plaquiste-Plâtrier H/F à Montauban (82)

Nous recherchons pour notre centre de formation de #Montauban, un.e formateur.trice Plaquiste.

Vous êtes un.e professionnel.le avec 5 ans minimum d’expérience professionnelle dans le métier ?

Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux futurs professionnels de ce secteur ?

➔ Intégrerez à une équipe pédagogique pluridisciplinaire dynamique et professionnelle et formez au métier de plaquiste (formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/plaquis-1)

➔ Placé sous la responsabilité du manager de formation, vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires, et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession.

PROFIL

| Le.la professionnel.le attendu.e s’appuiera sur des compétences professionnelles et techniques mais également sur des aptitudes relationnelles et sociales sur lesquelles il.elle fonde prioritairement sa légitimité vis-à-vis des apprenants :

Valeurs et qualités personnelle : empathie, tolérance

Prise de recul et analyse des situations

Capacité à s’adapter à des publics variés

Capacités à s’intégrer dans un réseau local et travail en équipe

Pour postuler :

contact par email à bernard.causse@afpa.fr

ou via Facebook.