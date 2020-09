Formateur - Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains H/F à Montauban (82)

Nous recherchons pour notre centre de formation de Montauban, un.e formateur.trice Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains.

Vous êtes un.e professionnel.le avec 5 ans minimum d’expérience professionnelle dans le métier ? Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux futurs professionnels de ce secteur ?

➔ Intégrez à une équipe pédagogique pluridisciplinaire dynamique et professionnelle et formez au métier de Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains ou de Chargé de travaux en réseaux électriques aériens et souterrains.

➔ Placé sous la responsabilité du manager de formation, vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires, et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale et professionnelle.

➔ Rémunération : 2340€ brut mensuel sur 12 mois (hors 13ème mois).

Pour postuler :

Contact par email à bernard.causse@afpa.fr.