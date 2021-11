Formateur BTP H/F à Toulouse (31)

Vous avez envie de vous épanouir professionnellement ?

De partager vos connaissances, de transmettre vos compétences et votre passion ?

De vous reconvertir dans un métier à « multiples facettes », de part la diversité de ses missions et des activités ?

De vous engager dans un métier d’utilité sociale à dimension humaine avec beaucoup de reconnaissance ?

Devenez formateur·trice Bâtiment et des Travaux Publics à l’Afpa !

Quel est le profil pour devenir formatrice, formateur à l’Afpa ?

Posséder une expérience professionnelle significative (environ 5 ans dans le même métier)

Avoir l’envie de transmettre

Pour postuler :

Venez nous rencontrer jeudi 9 décembre 2021 à 9h30 à l’amphithéâtre du centre Afpa de Palays, situé au : 1, Allée Jean Griffon - 31400 Toulouse (accessible en bus Tisseo).

Lors de cet évènement des opportunités d’embauche seront présentées, n’hésitez donc pas à apporter votre CV.