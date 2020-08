Formateur - Agent d’Entretien du Bâtiment (E82) H/F à Montauban (82)

Nous recherchons pour notre centre de formation de #Montauban, un.e formateur.trice Agent d’Entretien du Bâtiment.

Vous êtes un.e professionnel.le avec 5 ans minimum d’expérience professionnelle dans le métier ? Vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience aux futurs professionnels de ce secteur ?

➔ Intégrerez à une équipe pédagogique pluridisciplinaire dynamique et professionnelle et formez au métier de Agent d’Entretien du Bâtiment.

➔ Placé sous la responsabilité du manager de formation, vous mettrez en œuvre une pédagogie adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires, et/ou leur adaptation aux évolutions de la profession en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale et pro.

Le.la professionnel.le attendu.e s’appuiera sur des compétences professionnelles et techniques mais également sur des aptitudes relationnelles et sociales sur lesquelles il.elle fonde prioritairement sa légitimité vis-à-vis des apprenants. Détails sur l’offre Facebook : https://cutt.ly/WfshXwh

Pour postuler :

Contact par email à bernard.causse@afpa.fr.